Yaşam
Tekirdağ sahili yelken yarışlarıyla renklendi07 Eylül 2019 Cumartesi 16:17 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:21
Tekirdağ'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Yelken Kupası'na, 9 ülkeden 186 sporcu katıldı.
Tekirdağ'da yelken yarışları, Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünün iş birliğiyle bu yıl 5'inci kez düzenleniyor.
Yarışlara bu yıl farklı kategorilerde 9 ülkeden 32 spor kulübü ve 186 sporcu katıldı.
Tekirdağ Yelken Kulübü önünden denize 3 kilometre açılan sporcular arasında zorlu bir mücadele yaşandı.
Yarışmaların 5 Eylül'den beri devam ettiğini söyleyen Süleymanpaşa Belediyesi Başkanı Sabri Çınar, "Bu zamana kadar 6 yarışmamız oldu. Pazar gününe kadar 6 yarışma daha yapılacak. Pazar günü de ödül törenine geçeceğiz" dedi.
Yarışmada, minik yelkencilerin rüzgarla mücadelesi de Tekirdağlılar tarafından ilgiyle izlendi.
Haber: Levent Silistre
Etiketler: Süleymanpaşa Yelken Kupası Optimist Kupası