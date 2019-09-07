Tekirdağ'da yelken yarışları, Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünün iş birliğiyle bu yıl 5'inci kez düzenleniyor.

Yarışlara bu yıl farklı kategorilerde 9 ülkeden 32 spor kulübü ve 186 sporcu katıldı.

Tekirdağ Yelken Kulübü önünden denize 3 kilometre açılan sporcular arasında zorlu bir mücadele yaşandı.

Yarışmaların 5 Eylül'den beri devam ettiğini söyleyen Süleymanpaşa Belediyesi Başkanı Sabri Çınar, "Bu zamana kadar 6 yarışmamız oldu. Pazar gününe kadar 6 yarışma daha yapılacak. Pazar günü de ödül törenine geçeceğiz" dedi.

Yarışmada, minik yelkencilerin rüzgarla mücadelesi de Tekirdağlılar tarafından ilgiyle izlendi.

Haber: Levent Silistre