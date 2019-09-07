71 yaşında ama 250 kilo ağırlığı 8 kere üst üste kaldırdı07 Eylül 2019 Cumartesi 20:51 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:38
71 yaşındaki Hayrettin Sönmez, 250 kilo ağırlığı tam 8 kez üst üste kaldırarak imkansızı başardı.
Hayrettin Sönmez 71 yaşında bir spor sevdalısı. Sporun hemen hemen her dalıyla ilgileniyor. Kırdığı rekorlarla da gençlere taş çıkarıyor.
Sönmez, spor aşığı bir insan olduğunu belirterek, "1960 yılından bu yana spor yapıyorum. 8 dalda müsabakalara katılıyorum. Halterde de bir farkındalık oluşturmak için rekorlar derneğine müracaat etim." dedi.
Sönmez, Haziran ayında "1 saatte en fazla ağırlık kaldıran adam" unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Şimdi de 65 yaş üstü 250 kilo ağırlığı 8 kez üst üste kaldırarak dünya rekoru kırdı.
"Bugünkü rekor daha da farklı bir şey. 1 seferde 5 tekrar yaparak 250 kilo kaldırmayı planladım. Ama 8 defa kaldırdım. Bu da seyircilerin motivasyonuyla oldu."
Dernek üyeleri bile şaşırdı
Rekor, Dünya Rekorlar Derneği'nce de tescillendi ancak onlar bile şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Sönmez, kırdığı rekorun ardından plaket ve Dünya Rekorlar Derneği sertifikasını alkışlar eşliğinde teslim aldı.
Kaynak: İHA