Hayrettin Sönmez 71 yaşında bir spor sevdalısı. Sporun hemen hemen her dalıyla ilgileniyor. Kırdığı rekorlarla da gençlere taş çıkarıyor.

Sönmez, spor aşığı bir insan olduğunu belirterek, "1960 yılından bu yana spor yapıyorum. 8 dalda müsabakalara katılıyorum. Halterde de bir farkındalık oluşturmak için rekorlar derneğine müracaat etim." dedi.

Sönmez, Haziran ayında "1 saatte en fazla ağırlık kaldıran adam" unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Şimdi de 65 yaş üstü 250 kilo ağırlığı 8 kez üst üste kaldırarak dünya rekoru kırdı.

"Bugünkü rekor daha da farklı bir şey. 1 seferde 5 tekrar yaparak 250 kilo kaldırmayı planladım. Ama 8 defa kaldırdım. Bu da seyircilerin motivasyonuyla oldu."

Dernek üyeleri bile şaşırdı

Rekor, Dünya Rekorlar Derneği'nce de tescillendi ancak onlar bile şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sönmez, kırdığı rekorun ardından plaket ve Dünya Rekorlar Derneği sertifikasını alkışlar eşliğinde teslim aldı.

Kaynak: İHA