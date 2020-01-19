Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde günü birlik ya da konaklamalı tatil yapmak isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetre olduğu Abant'taki gölün çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, şambriyeller ve yanlarında getirdikleri kızaklarla eğleniyor.

Bazı tatilciler de at ve faytona binerek, ormanlar ile beyaz örtünün oluşturduğu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle tabiat parkında bulunan gölün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu.

Bazı tatilciler tehlikeli ve yasak olmasına rağmen gölün buz tutan yüzeyine çıkıp yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA