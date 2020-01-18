Bazı kuş türlerinin Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden olan Van Gölü Havzası, tür ve popülasyon zenginliği bakımından dikkat çekiyor.

Kuğular ve flamingolar birçok noktada yaşam alanı buluyor

Göl kıyısındaki Göründü, Karasu, Yoldöndü sulak alanları ile Bendimahi Çayı ve Erçek Gölü'nde, uzun bacak, kuğu, dikkuyruk, kılıçgaga, balıkçıl, halkalı cılıbıt, sakarmeke gibi birçok tür yer alıyor.

Geldikleri havzada göç etmeyerek artık her mevsim görülebilen ötücü kuğular ile flamingolar da birçok noktada yaşam alanı buldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sulak alanlarda kuşların sıkıntıyla karşılaşmadan beslenebilmeleri, doğal yaşam alanlarının korunması ve rahatlıkla üreyebilmeleri için çalışmalar yürütüyor.

Barınma alanlarına yakın yerlere yem bıraktıkları kuşların soğuk havada beslenmelerini sağlayan ekipler bu sayede bölgeyi sürekli kontrol altında tutuyor.

"Havzada yaklaşık 236 kuş türü yaşıyor"

YYÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların bölgedeki kanatlı hayvan varlığı için önemli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 236 kuş türünün havzada yaşadığını anlatan Adızel, bölgede yeni türlerin tespiti ve kuşların popülasyonu için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Kaynak: AA