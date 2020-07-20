Mahmut Bilgin'in emekli polis olan babası Yusuf Bilgin, Van'daki kazada şehit olan Samet Üstüner'in, 4 yıl önce Şırnak'ta terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit düşen oğlunun, Ankara Beypazarı İlçesi Gazipaşa İlköğretim Okulunda sınıf arkadaşı olduğunu söyledi.

Oğlunun, şehit arkadaşı ile yıllar önce sınıfta çektirdikleri fotoğrafları albümden çıkaran Yusuf Bilgin, gözyaşlarını tutamadı.

"Şimdi ebediyette hep yan yana olacaklar"

Baba Yusuf Bilgin, oğlunun Şırnak'ta 16 Ocak 2016'da 2 arkadaşıyla şehit olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Samet şehit olduktan sonra resimleri çıkardık albümden. Bunlar tesadüf değil. Mahmut ile birlikte 3 özel harekatçı şehit olmuştu. Onların da 3'ü yan yana fotoğrafları vardı. Samet de okuldan arkadaşıydı oğlumun. Her geldiğinde bizi ziyaret ediyordu. Akşam taziye evine giderken 'Acaba mezarını nerede kazacaklar?' diye düşündüm. Eşim de 'İnşallah Mahmut'un yanına kazarlar' dedi. Öyle de oldu ve Şehit Samet Üstüner’in kabri de Mahmut’un tam yanı başına kazıldı ve oraya defnedildi. Şimdi ebediyette hep yan yana olacaklar, Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun."