İlçeye bağlı Göldere köyünde çiftçilik yapan Mehmet Turan'a ait bahçedeki elma ağacı nisan ayında çiçek açtı. Ağacın gövdesinde açan çiçek, olgunlaşarak elmaya dönüştü.

Dalı yerine gövdesinde meyve veren ağaç görenleri şaşırttı.

[Fotoğraf: AA]

Turan, gövdesinde meyve veren ağacı ilk kez gördüğünü ifade ederek, "Yıllardır bu ağaçtan elma alırım ancak böyle bir durumla daha önce karşılaşmadım. İlk kez bu yıl elma ağacımız dalının yanında, gövdesinde meyve verdi. Gövdeden yetişen elma, daldaki elmalardan daha büyüktü" dedi.