Şehit polis memuru Burak Derya, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alınmasının ardından meslektaşlarının omzunda törenin yapılacağı Kıbrıs Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin annesi Firdevs, babası Özcan ve kız kardeşi Çiğdem Derya'nın yanı sıra yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit annesi Firdevs Derya, tören sırasında "Oğlum, tüm arkadaşların toplanmış buraya. Yavrum, tüm meslektaşların burada bak." diye ağıt yaktı. Acılı anneyi, görevli polisler ve yakınları teskin etti.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, babası Özcan Derya ve meslektaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı.

Şehidin naaşı, defnedilmek üzere Ovabaşı Mahallesi mezarlığına götürüldü.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, tören için camiye gelenlere dezenfektan ve maske verildi.

Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi

27 yaşındaki Şehit Güzelay'ın naaşı, Torbalı ilçesinde babaevinde helallik alınmasının ardından Gaziemir 15 Temmuz Camisi'ne getirildi.

Van'da düşen keşif uçağında şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay için cenaze töreni düzenleniyor.

https://t.co/EpWt93EXJG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 17, 2020

Buradaki törene, şehidin eşi komiser Gözde Güzelay, annesi Zakire, babası Mustafa, kardeşleri Selçuk ve Mustafa Güzelay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Hamza Dağ, Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ile Kamil Okyay Sındır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, diğer protokol üyeleri, milli sporcular, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, şehidin anne ve babasına taziyelerini iletti.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazından sonra Bornova Işıkkent Şehitliği'ne defnedildi.

Tekvandoda altın madalyası vardı

İzmir doğumlu Semih Güzelay, 2016'da başladığı meslek hayatında Havacılık Dairesi Başkanlığı kadrosundayken, geçici olarak Van'da görevlendirildi.

Henüz 10 yaşındayken tekvando yapmaya başlayan Güzelay, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok birincilik elde etti.

Güzelay, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 2007'de düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 37 kiloda birinciliğe uzandı. 2014'e kadar aktif şekilde tekvandoya devam eden Güzelay, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında da liderlik görevi üstlendi.

Şehit Güzelay, Ankara Üniversitesinde okuduğu dönemde katıldığı DASK Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda "Sabaha Uyanış" adlı eserle üçüncülüğü elde etti.

Yaklaşık 4 ay önce evlenen şehit Güzelay'ın eşi Gözde Güzelay da Ankara'da görev yapıyor.

Şehit Üstüner ve Keskin Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner ve uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da düşen keşif uçağında şehit olan Pilot Samet Üstüner ve Polis Mustafa Keskin için cenaze töreni düzenleniyor.

https://t.co/5gqpvZcJju — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 17, 2020

Şehitler Üstüner ve Keskin için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, şehitlerin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Adem Çakıcı ve Selami Hüner, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehitlerin naaşlarının başında polisler nöbet tuttu.

Protokol üyeleri, şehit yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Üstüner ve Keskin'in naaşları, törene katılan protokol üyeleri ile şehit yakınlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

"İhtiram yürüyüşü"nde Buhurizade Mustafa Efendi'nin "Tekbir" (Itri) adlı eseri çalındı.

Üstüner'in cenazesinin Beypazarı'nda, Keskin'in cenazesinin ise Evren'de toprağa verileceği öğrenildi.

Komiser yardımcısı İrfan Aydoğan Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

29 yaşındaki Şehit Aydoğan'ın cenazesi, törenin yapılacağı Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene şehidin annesi Mediha, ağabeyleri Emrah ve Emre Aydoğan ile yakınları, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, bazı milletvekilleri e çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa Müftüsü İzani Turan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere Hamitler Şehitliği'ne götürüldü.

Onur Ramazan Bayram'ın cenazesi, Manisa Alaşehir'de toprağa verildi

30 yaşındaki Şehit Bayram'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinde helallik alındıktan sonra meslektaşlarının omzunda, törenin yapılacağı İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi.

Törene, şehidin annesi Semra, babası Nail, kardeşi Cenap Bayram, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Kasapoğlu, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.

Şehidin kardeşi, tören boyunca babasının elinden tuttu.

Kılınan cenaze namazının ardından aile, şehidin tabutuna sarıldı. Şehidin naaşı, meslektaşlarının omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Bakan Kasapoğlu da tören mangasına eşlik ederek tabutu omuzladı.

Şehidin naaşı, Alaşehir Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan, törene katılanlara yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında dezenfektan ve maske verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağı, 15 Temmuz'da Van'da Artos Dağı'na çarparak düşmüş, kazada Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya şehit olmuştu.