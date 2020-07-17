Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alan drone ile görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar sürüyor. İnşaata başlama töreni yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni öncesinde, Gemlik'te bulunan arazi havadan görüntülendi.
Fabrikanın kurulacağı yerde yol ve tören alanının kurulumu çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğü görüldü.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşım yapmıştı. Paylaşımında fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düşmüştü.
Etiketler: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Türkiye'nin Otomobili TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç TöreniSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 13:52
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