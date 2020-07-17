Haber Giriş: Kaynak: AA
MİT'ten PKK/YPG kampına operasyon: 5 Moldova vatandaşı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, MİT'in operasyonuyla kurtarıldı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 11:44
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