Hacı Ali Durmaz, "ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak, taşımak", "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçlarından yargılandı ve ceza aldı.

10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı'nda düzenlenen ve 2'si saldırgan 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına ilişkin dava da yargılanan Durmaz, "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100 kez olmak üzere toplamda 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.