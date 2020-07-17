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Gar davası sanığına 20 yıl hapis
DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hacı Ali Durmaz, "ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak, taşımak", "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçlarından yargılandı ve ceza aldı.
10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı'nda düzenlenen ve 2'si saldırgan 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına ilişkin dava da yargılanan Durmaz, "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100 kez olmak üzere toplamda 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 11:16
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