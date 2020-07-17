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Mete Cantürk'e FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunda çalışan Mete Cantürk için yargılandığı davada, FETÖ üyesi olmaktan 15 yıla kadar hapsi istendi.
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.
Savcı, sanık Nazmi Mete Cantürk'ün "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.
Eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise beraati istendi.
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