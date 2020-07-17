Demir, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’u ağırladı.

Demir ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamasında önemli mesajlar verdi. İki kardeş ülkenin bir kez daha 'tek yürek' olduğunu bütün dünyaya gösterilmesi gereken bir döneme girildiğini vurgulayan Demir, savunma sanayiinde de işbirliği konularını görüştüklerini belirtti.

Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir!

Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir! — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 17, 2020

Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. İki devlet tek millet."