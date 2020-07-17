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Eşini darp eden HDP'li vekil hakkında 'kesin ihraç' talebiyle soruşturma
[HDP Muş Milletvekili Mensur Işık - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eşini darp eden HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, kesin ihraç istemi ile disipline sevk edildi.
HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın, eşi Ebru Işık’a şiddet uyguladığı haberleri Kadın Meclisi tarafından araştırıldı.
Araştırmalar sonucunda HDP Merkez Disiplin Kurulu, Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı.
Tüm yetkileri durdurulan Mensur Işık'ın savunması alınacak.
Etiketler: hdp mensur ışıkSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 12:15
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