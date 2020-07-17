Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin (28) ve Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.

Bakan Soylu teselli etti

Şehit Mustafa Keskin'in eşi Büşra Keskin törene kucağında 10 aylık oğlu Ali ile katıldı. Gözyaşlarına boğulan Büşra Keskin'i, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teselli etmeye çalıştı.

Şehitlerin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına taşındı. Türk bayrağı sarılı naaşları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile birlikte bazı bakanlar taşıdı.

Cenaze araçları camiden çıkana kadar arkasından yürüyen şehit yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Mustafa Keskin'in eşi Büşra Keskin, "Dik duracağım, oğluma da bakacağım. Gözün arkada kalmasın" diyerek gözyaşı döktü. Büşra Keskin, eşini asker selamıyla uğurladı.

Törene, Oktay ve Soylu’nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.