1979 yılında İtalya’nın Milano kentine çalışmak için giden Ordulu Osman Zerey, 4 yıl kaldığı şehirde İtalyan bir kadınla tanıştı. Bir erkek çocuk sahibi olan çiftin evliliği, Osman Zerey’in İtalyan polisi tarafından sınır dışı edilmesi ile son buldu.

Oğlunu ve eşini geride bırakmak zorunda kalan Zerey, çocuğu ile iletişime geçmek istese de İtalyan eşi buna karşı çıktı. Oğlunu en son 1985 yılında gören Zerey’in yıllar içerisindeki tüm çabaları boşa çıktı.

Babasını araştırdı

Annesi vefat ettikten sonra babasını aramaya başlayan Salvatore Napoli, fotoğraf albümü içerisinde babasının ismini buldu. Araştırmalarına devam eden Napoli, sosyal medya üzerinden babasının ismi olan herkesi arkadaş olarak ekledi.

Sonrasında kardeşi ile sosyal medyadan konuşarak babasına ulaşan Napoli, hemen uçak biletini alarak Türkiye’ye geldi.

Uzun uzun sarıldılar

Fatsa ilçesine bağlı Yusuflu Mahallesi'nde oğlunu bekleyen baba Osman Zerey’in evinde adeta bayram havası yaşandı. Oğlunu tüm eş dost ve akrabaları ile karşılayan Zerey oğluna uzun uzun sarılarak hasret gözyaşları döktü.

"Oğlumu asla bırakmam"

Oğlunu aramaktan asla vazgeçmediğini söyleyen 65 yaşındaki baba Osman Zerey, yaşanan süreci anlattı.

"Ne mutlu bana ki 36 yıl sonra oğlumla buluştum. İnternet aracılığı ile beni buldu. Türkiye’ye geldiğim günden bu zamana kadar geçen sürede çok arasam da maalesef ulaşamamıştım. Şükürler olsun oğlum 36 yıl sonra beni buldu. Çok mutluyum. Ben oğlumdan ayrı geçirdiğim zamanlarda hiç rahat uyumadım, artık rahat uyku uyuyabiliyorum. Ömrüm var olduğu sürece oğlumu asla bırakmam."

"Babamı bulduğum için çok mutluyum"

Babasının Türk olduğunu bildiğini ve annesi vefat ettikten sonra daha sık arama çalışmaları yaptığını anlatan Salvatore Napoli ise "Aslında uzun zamandır babamı arıyordum. Anneme her sorduğumda bana kendisinden hiç bahsetmiyordu. Babamı bulduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki dönemde elbette İtalya’ya döneceğim ama sık sık Türkiye’ye de gelirim. Kardeşlerimle de tanıştığım için çok mutlu oldum. Kendisine torununu getirerek de sürpriz yaptım" dedi.