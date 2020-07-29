Haber Giriş: Kaynak: AA
3 yaşındaki Suriyeli Ahmed annesine kavuştu
[Fotoğraf: AA]
Suriyeli 3 yaşındaki Ahmed Alhusain, İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatıyla annesine kavuştu.
Annesi 1 yıl önce Türkiye'ye gelen 3 yaşındaki Alhusain'in Suriye'de kaldı.
Sosyal medya üzerinden ailenin durumunu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileye gerekli yardımın yapılması için Hatay Valiliğine talimat verdi.
[Fotoğraf: AA]
Hatay Valisi Rahmi Doğan, 3 yaşındaki Ahmed Alhusain'in Türkiye'ye alınması için çalışma başlattı.
Cilvegözü Mülki İdare Amirliğince ülkeye alınan Alhusain, annesine kavuştu.
Etiketler: süleyman soylu İçişleri BakanıSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 21:54
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