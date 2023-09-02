Parçalı Bulutlu 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
DHA 02.09.2023 13:53

3 çocuk annesi 3'üncü üniversitesinde oğlu ile okuyacak

Konya'da, eşinin desteğiyle Açık Öğretim Lisesi’ni bitirip 2 üniversite okuyan Neriman Tongur , oğlu Muhammed Miraç ile girdiği üniversite sınavında da aynı okulu kazandı.

3 çocuk annesi 3'üncü üniversitesinde oğlu ile okuyacak
[Fotograf: DHA]

Tongur, "Oğlum, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği, ben de İlahiyat Fakültesi'ni kazandım. Bu benim 3'üncü üniversitem. Oğlumla aynı üniversitede olmak beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

Ev kadını, 3 çocuk annesi Neriman Tongur, eşinin desteğiyle önce Açık Öğretim Lisesi'ni bitirdi.

Tongur, daha sonra girdiği üniversite sınavında Selçuk Üniversitesi Tarih bölümünü kazanıp mezun oldu.

3 çocuk annesi 3'üncü üniversitesinde oğlu ile okuyacak

Çocuklarını büyütürken, bir yandan da Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünü okuyan Tongur, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih alanında yüksek lisansını tamamladı.

Oğlu Muhammed Miraç Tongur ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Tongur, bu kez oğluyla aynı üniversiteyi kazandı.

"Oğlumla aynı ün,versitede olmak heyecanlandırıyor"

Arapça öğrenmek için ilahiyatı istediğini ifade eden Neriman Tongur, şöyle konuştu:

"Oğlum Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği kazandı, ben de İlahiyat Fakültesi'ni kazandım. Bu benim üçüncü üniversitem. Okulla aramda çok güzel bir bağ var, okumayı çok seviyorum. Selçuk Üniversitesi Tarih bölümü mezunuyum, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım, ayrıca Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdim. İlahiyat okumak istediğim bir bölümdü. Oğlumla sınav muhabbeti yapmak için girmiştim. Kazanırsam da kayıt yaptırırım diye düşünüyordum, nasip oldu kazandım. Oğlumla birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde başlayacağız bu sene. Heyecanlı bir durum, belli bir aradan sonra tekrar üniversitede olmak beni çok heyecanlandırıyor. Arapça öğrenmeyi çok istiyorum ve disiplinli bir eğitim almak istiyorum. Çünkü hep kurslara gidiyoruz ama devamını getiremiyoruz. Disiplinli bir eğitimle Arapçayı öğrenmek daha avantajlı olur diye düşünüyorum. Bir sınav heyecanı var, sınav kaygısı var aynı zamanda tabii hocaların da çok etkisi olacak" 

3 çocuk annesi 3'üncü üniversitesinde oğlu ile okuyacak

"Hayatımdaki idolüm"

Annesinin azminin kendisine şevk verdiğini söyleyen Tongur'un lise son sınıf öğrencisi kızı Enise Tongur ise "Annem, hayatımdaki idolüm. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten onun ne kadar eğitim aşkı olduğunu kendi gözlerimle görüyorum. Çünkü yemek yaparken sürekli ders videosu izliyor. Sürekli bir öğrenme içerisinde ve bu benim öğrenme şevkimi de arttırıyor" diye konuştu.

ETİKETLER
Konya
Sıradaki Haber
Cuma hutbesinde "ayrımcılığa karşı birlik" çağrısı yapıldı: Gönül incitmek, Müslüman kimliğimizle asla bağdaşmaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
4 dolara bit pazarından aldı, değeri 250 bin dolar çıktı
15:02
Feribot hatlarına ek seferler düzenlenecek
15:04
Bakan Yerlikaya: Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz
15:06
Japonya’da yunus avı sezonu başladı: Bin 800 deniz memelisi öldürülecek
14:48
Yarı iletken çip sektörü Türkiye için fırsat olabilir
15:10
Dışişleri Bakanı Fidan'dan TEKNOFEST'e ziyaret
Van'daki Garibin Tepe'de Urartular dönemine ait anıtsal yapı grubu ortaya çıkarıldı
Van'daki Garibin Tepe'de Urartular dönemine ait anıtsal yapı grubu ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
Bursa'da husumetlisinin aracını önce taşladı sonra yaktı
Bursa'da husumetlisinin aracını önce taşladı sonra yaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ