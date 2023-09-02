3 çocuk annesi 3'üncü üniversitesinde oğlu ile okuyacak

Tongur, "Oğlum, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği, ben de İlahiyat Fakültesi'ni kazandım. Bu benim 3'üncü üniversitem. Oğlumla aynı üniversitede olmak beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

Ev kadını, 3 çocuk annesi Neriman Tongur, eşinin desteğiyle önce Açık Öğretim Lisesi'ni bitirdi.

Tongur, daha sonra girdiği üniversite sınavında Selçuk Üniversitesi Tarih bölümünü kazanıp mezun oldu.

Çocuklarını büyütürken, bir yandan da Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünü okuyan Tongur, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih alanında yüksek lisansını tamamladı.

Oğlu Muhammed Miraç Tongur ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Tongur, bu kez oğluyla aynı üniversiteyi kazandı.

"Oğlumla aynı ün,versitede olmak heyecanlandırıyor"

Arapça öğrenmek için ilahiyatı istediğini ifade eden Neriman Tongur, şöyle konuştu:

"Oğlum Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği kazandı, ben de İlahiyat Fakültesi'ni kazandım. Bu benim üçüncü üniversitem. Okulla aramda çok güzel bir bağ var, okumayı çok seviyorum. Selçuk Üniversitesi Tarih bölümü mezunuyum, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım, ayrıca Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdim. İlahiyat okumak istediğim bir bölümdü. Oğlumla sınav muhabbeti yapmak için girmiştim. Kazanırsam da kayıt yaptırırım diye düşünüyordum, nasip oldu kazandım. Oğlumla birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde başlayacağız bu sene. Heyecanlı bir durum, belli bir aradan sonra tekrar üniversitede olmak beni çok heyecanlandırıyor. Arapça öğrenmeyi çok istiyorum ve disiplinli bir eğitim almak istiyorum. Çünkü hep kurslara gidiyoruz ama devamını getiremiyoruz. Disiplinli bir eğitimle Arapçayı öğrenmek daha avantajlı olur diye düşünüyorum. Bir sınav heyecanı var, sınav kaygısı var aynı zamanda tabii hocaların da çok etkisi olacak"

"Hayatımdaki idolüm"

Annesinin azminin kendisine şevk verdiğini söyleyen Tongur'un lise son sınıf öğrencisi kızı Enise Tongur ise "Annem, hayatımdaki idolüm. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten onun ne kadar eğitim aşkı olduğunu kendi gözlerimle görüyorum. Çünkü yemek yaparken sürekli ders videosu izliyor. Sürekli bir öğrenme içerisinde ve bu benim öğrenme şevkimi de arttırıyor" diye konuştu.