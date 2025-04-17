Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
TRT Haber 17.04.2025 17:40

16. yüzyıldan beri bitmeyen tartışma: Dünya nasıl haritalanmalı?

Sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan biri ‘Mercator perspektifi’ ile çizilen dünya haritası ve hataları. Gerardus Mercator 16’ncı yüzyılda yaşamış Alman bir haritacıydı ve yaptığı harita, özellikle denizcilerin işini çok kolaylaştırdı. Mercator’dan sonra kalp, üçgen hatta kelebek şeklinde bile haritalar çizildi.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
okuma süresi
Okuma süresi
16. yüzyıldan beri bitmeyen tartışma: Dünya nasıl haritalanmalı?
[Fotograf: AA]

Alman coğrafyacı ve haritacı Gerardus Mercator, 1512-1594 yılları arasında yaşadı. Yaptığı haritayla özellikle denizcilerin işini çok kolaylaştırdı. Hollanda haritacılık ekolünün kurucularından biri olması yanında, Asya, Afrika, Güney Amerika gibi bölgelerin, Avrupalılar tarafından sömürülmesine de yaptığı haritayla önemli katkılar sağladı. 16’ncı yüzyılda yaşayan Mercator, sosyal medyanın gelişmesiyle 2000’li yıllarda yeniden ünlü oldu.

Düz dünyacılar o zaman da vardı

Dünyanın yuvarlak olduğu uzun zamandan beri biliniyor. Buna rağmen dünyanın düz olduğunu savunanlar da ilginç bir şekilde varlığını sürdürüyor. Düz dünyacılar o dönemde de vardı ve Katolik Papalık yanında Martin Luther, John Calvin gibi isimler de buna inanıyordu. Orta Çağ’da haritalar, ‘Kutsal Kitap’ etkisinde kalınarak çizildiği için Tevrat ve İncil’de ‘dört köşe’ denilmesi nedeniyle haritalar da dörtgen olarak çiziliyordu. Kudüs ise dünyanın merkeziydi.

16. yüzyıldan beri bitmeyen tartışma: Dünya nasıl haritalanmalı?

Küreyi dikdörtgene yansıtmanın zorluğu

Dünyanın biçimi küre olduğu için dikdörtgen bir alana yansıtmak  kolay değildi. Ekvator’a yakın bölgeler gerçekçi biçimde yansıtılabilirken, kutuplara yaklaştıkça bozulmalar oluşuyordu. Nitekim Mercator perspektifi ile yapılan haritalar, özellikle denizcilerin işini çok kolaylaştırsa da sonraki yüzyıllarda sürekli yeni perspektifler geliştirildi.

16. yüzyıldan beri bitmeyen tartışma: Dünya nasıl haritalanmalı?

Kalp, kelebek, eşkenar üçgen haritalar

Mercator’dan sonra da dünyayı gerçekçi gösteren, Mekke, New York gibi şehirleri merkeze alan haritalar yapıldı. Johann Werner, kalp şeklinde bir harita çizdi. Bernard J. S. Cahill, kelebek şeklinde bir harita çizerken, Irving Fissler ise 20 eşkenar üçgenden oluşan bir harita oluşturdu.

Bütün bunlara rağmen Mercator projeksiyonu ile çizilmiş harita yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor.

16. yüzyıldan beri bitmeyen tartışma: Dünya nasıl haritalanmalı?

Komplo teorileri devrede

21’inci yüzyılla birlikte Mercator perspektifinin en yaygın harita olması, küresel boyutta komplo teorisyenlerini harekete geçirdi. Sosyal medyada “bu haritaların kasıtlı olarak böyle çizildiği ve kullanıldığı” iddiaları sürekli tekrarlanıyor. Eleştirilerin temel noktası, Mercator haritasında Avrupa’nın dünyanın merkezi gibi görünmesi, 30 milyon kilometrekarelik Afrika kıtasının 22,5 milyon kilometrekarelik Rusya’dan küçük gösterilmesi, 2,1 milyon kilometrekarelik Grönland’ın 9,5 milyon kilometre karelik Çin’den küçük çizilmesi, 9,7 milyon kilometrekarelik Avrupa’nın ise 17,8 milyon kilometrekarelik Güney Amerika’dan büyük görünmesiydi.

16. yüzyıldan beri bitmeyen tartışma: Dünya nasıl haritalanmalı?

1977’den beri devam ediyor

Mercator’la ilgili tartışmalar 1970’lerde yeniden dünyanın gündemine geldi. Amerikalı matematik ve fen yazarı Martin Gardner, 1977’de bu konuyu yazdı. Türkiye’de, TÜBİTAK tarafından gençlere ve öğrencilere bilimi sevdirmek için yayınlanan ‘Bilim ve Teknik’ dergisi de 119’uncu sayısında (Ekim 1977) Gardner’ın yazısına yer verdi.

Grafik: Sena Pehlivan

ETİKETLER
Afrika Grönland Keşif Rusya Ulaşım
Sıradaki Haber
Kitapçı için insan zinciri oluşturdular: 9 bin 100 kitap tek tek taşındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:46
Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi
18:49
'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye çıktı
18:27
BM: İsrail'in Gazze'deki saldırıları sağlık hizmetlerini imkansız kılıyor
18:23
ABD'den Uluslararası Yemen Bankasına "Husilere destek" gerekçesiyle yaptırım
18:05
Antalya Havalimanı martta 1 milyon 78 bin yolcuya hizmet verdi
18:07
Merkez Bankasından 'Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Hakkında' duyuru
Siirtli esnaf yarım asırlık "antika kilim" işiyle 11 çocuk büyüttü
Siirtli esnaf yarım asırlık "antika kilim" işiyle 11 çocuk büyüttü
FOTO FOKUS
Geleceğin şampiyonları TİGEM'de yetiştiriliyor
Geleceğin şampiyonları TİGEM'de yetiştiriliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ