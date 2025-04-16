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Dünya
AP 16.04.2025 07:34

Kitapçı için insan zinciri oluşturdular: 9 bin 100 kitap tek tek taşındı

ABD'nin Michigan eyaletindeki küçük bir kasabada, her yaştan sakinler bir araya gelerek insan zinciri oluşturdu ve bir kitapçının 9 bin 100 kitabını yeni dükkanına tek tek taşıdı.

Kitapçı için insan zinciri oluşturdular: 9 bin 100 kitap tek tek taşındı

Pazar günü Chelsea kasabasındaki kaldırım boyunca, iki sıra halinde dizilen yaklaşık 300 kişilik "kitap taşıma gönüllüsü", kitabevinin eski yerinden alınan kitapları elden ele geçirerek yeni binadaki raflarına ulaştırdı.

Kitabevinin sahibi Michelle Tuplin, "Bu, kitapları taşımanın pratik bir yoluydu ama aynı zamanda herkesin bu işin bir parçası olmasını sağladı" dedi ve ekledi: "İnsanlar kitapları birbirine uzatırken 'Bunu okumamıştım' veya 'Bu çok iyi bir kitap' gibi yorumlar yapıyordu." 

Taşınma kararını ocak ayında duyuran Tuplin, "Kasabada bu konu o kadar çok konuşuldu ki, pek çok kişi yardım etmek istedi" diye konuştu.

Taşıma işlemi iki saatten biraz az sürdü.

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