Kenya'da böcek kaçakçısı "karınca çetesi" yargılanıyor

Kenya'da kendilerine "karınca çetesi" adını veren dört kişi, canlı yaban hayvanlarını yasa dışı yollarla bulundurmak ve ticaretini yapmaktan yargılanıyor.



Savcı Allen Mulama'nın aktardığına göre, ikisi Belçikalı, biri Vietnamlı ve biri Kenyalı olan 4 kişilik grup, mahkemeye çıkarıldı.



Şüphelilerin, Avrupa ve Asya'daki egzotik hayvan pazarlarında satmak amacıyla binlerce canlı karıncayı Kenya dışına kaçırmaya çalışırken yakalandığı aktarıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS), yetkililerin operasyon sırasında canlı kraliçe karıncaları da ele geçirdiğini açıkladı. Ele geçirilenler arasında, "Dev Afrika Hasatçı Karıncası" olarak da bilinen ve oldukça rağbet gören "Messor cephalotes" türünün de bulunduğu ifade edildi.KWS, karıncaların içinde bulunduğu özel olarak tasarlanmış tüplerin, böcekleri 2 aya kadar canlı tutabilecek şekilde dizayn edildiğini ekledi. Reuters'taki habere göre, ele geçirilen karıncaların tahmini piyasa değeri 7 bin 800 dolar.Haberde, bazı insanlar karıncaları rahatsız edici bulsa da, bazı böcek meraklılarının şeffaf kutular (teraryum) içinde karıncaların karmaşık koloniler kurmasını izlemekten keyif aldığı bilgisine de yer verildi.Karınca ticaretiyle ilgili bir kaynak, "Messor cephalotes" türünü yasal yollarla ihraç etmek için tedarikçilerin KWS'den lisans ve sağlık sertifikası alması gerektiğini belirtti.

Kaynak ayrıca, Kenya'ya özgü olan bu türün büyük talep gördüğünü ve bulunmasının zor olduğunu da ekledi.



Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 23 Nisan'a erteledi.