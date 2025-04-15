İnci kefalinin göç yolculuğuna sıkı takip

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefali için 15 Temmuz'a kadar sürecek av yasağı bugün başladı.

Av yasağı boyunca yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince önlemler alınacak.

Jandarma ve polis ekiplerinin göl ve akarsularda botlarla sürekli devriye atacağı bu dönemde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri de balık satışının yapıldığı iş yerlerini denetleyerek kaçak avlanmanın önüne geçecek.

Son ağlarını çektikten sonra teknelerini liman ve barınaklara çeken balıkçılar, bu sürede tekne ve ağların bakımını yaparak yeni sezona hazırlanacak.

Tekneleri denetleyen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, balıkçıları av yasağıyla ilgili bilgilendirdi, kaçak avlanmanın önüne geçmek için destek istedi.

"Av yasağı döneminde 17 araç kiralayacağız"

Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, balıkların yumurtalarını bırakmak için sodalı sudan tatlı sulara göç edeceğini söyledi.

Bu dönemde korumasız olan balıkların kaçak avcıların hedefi haline geldiğini belirten Şişman, "İnci kefali, nisanda havanın ısınmasıyla bir akım başlatıyor. Biz de bununla ilgili önlemler alıyoruz. Sezon içerisinde birçok faaliyet yürütüyoruz. Kaçak avcılıkla ilgili komisyonumuz var. Burada aldığımız kararları paydaş kurumlara iletiyoruz." dedi.

Balıkların korunması için tedbirleri sıklaştıracaklarını ifade eden Şişman, şunları kaydetti:

"Söz konusu tarihlerde balığı avlamak kesinlikle yasak. Av yasağı döneminde 17 araç kiralayacağız. Bu araçları Sahil Güvenlik, jandarma ve emniyet birimlerimizle paylaşacağız. Sahada 7/24 denetimlerimizi sürdüreceğiz. Uygulamalarla ilgili yanlış bir şey yapmamak adına paydaşlarımızı eğitime tabi tuttuk. Bu özel balığın neslini korumak için vatandaşlarımızı ve balıkçılarımızı bilgilendiriyoruz. Okullarda da hem yasaklar hem de balık neslinin devam edebilmesi için çeşitli eğitim çalışmaları yürütüyoruz."

Balıkçı Yaşar Özdemir de "Bu dönemde yasaklara uyuyoruz. Son ağlarımızı toplayıp tekneleri karaya çektik. Balık popülasyonun düşmemesi için balıkçıların yasağa uymasını istiyoruz. Ekipler de sık sık bizleri ziyaret edip bu konuda bilgilendiriyor." diye konuştu.