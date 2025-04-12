Van Gölü'nde balıkçılar av yasağına hazırlanıyor

Göle kıyısı olan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde binlerce insanın geçim kaynağı haline gelen inci kefali, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakıyor.

Nesillerinin devamlılığı için Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara göç yolculuğunda suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan inci kefalleri, bu dönemde uygulanan av yasağıyla koruma altında tutuluyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri sürekli denetimler yaparak kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

Gölde balıkçılık yapanlar da kısa süre sonra uygulanacak av yasağı öncesinde son ağlarını göle bırakmaya başladı. 15 Nisan'da teknelerini kıyıya çekmeye hazırlanan balıkçılar, yasak süresince teknelerinin ve ağlarının bakımını yaparak 15 Temmuz'u bekleyecek.