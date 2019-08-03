Bayramın yaklaşması dolayısıyla kurban pazarlarında hareketlilik devam ederken besiciler büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkarıyor.

Merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Şenel Saraç, besihanede yetiştirdiği ve "Kocaman" ismini verdiği simental cinsi 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki boğayı, 30 bin liradan satışa sundu.

Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, boğayı, geçen yıl Kurban Bayramı'ndan 3 gün sonra alıp beslemeye başladığını söyledi.

Boğaya, "Kocaman" ismini verdiğini aktaran Saraç, "Kocaman şu anda 1 ton 600 kilogram ağırlığında simental cinsi. Kurbanlığın fiyatı 30 bin lira." dedi.

Saraç, boğadan ayrılmasının kendisi için çok zor olacağını belirterek, "Evlat gibi bakıyoruz biz bunlara. Ahıra girip çıktığımız için günde 3 defa çamaşır değiştiriyoruz. Öyle bir zaman oluyor ki bir gürültü olduğunda korkumuzdan gece saat 02.00'da buraya geliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA