Haber Giriş: Kaynak: AA
155'i arayıp oyuncak isteyen İlker'e polislerden hediye
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 155 polis hattını arayarak oyuncak isteyen 7 yaşındaki İlker Arslan'ın isteği karşılıksız kalmadı.
Tekirdağ'ın Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan İlker Arslan, 155 polis hattını arayarak oyuncak istedi.
Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları oyuncak polis arabasını İlker Aslan'ın yaşadığı eve götürerek hediye etti.
[Fotoğraf: AA]
İlker Arslan, yaşlıların yardımına koşan polislerin kendisini de kırmadıklarını anlatarak, "Polis ağabeylerimizin televizyonda yaşlılara yardım ettiğini gördüm. Ben de arayarak oyuncak istedim. Onlar da bana oyuncak polis arabası getirdi. Polis amcalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.
Etiketler: polis oyuncak ilker arslan Çerkezköy 155 polis hattıSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 10:11
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