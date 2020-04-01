Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da allı turna sürüsü ilgi çekti
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde allı turna sürüsü görüntülendi.
Tohma Çayı ve Günpınar Şelalesi gibi birçok akarsuya ev sahipliği yapan Darende, doğanın yenilenme sürecinde farklı türlerdeki göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor.
[Fotoğraf: AA]
İlçedeki kayısı bahçeleri arasında Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan allı turnalar görüntülendi.
[Fotoğraf: AA]
Genellikle kış aylarında güneye, ilkbahar ve yaz aylarında ise kuzeye göç eden allı turnalar, ilçenin en büyük sazlık alanlarına sahip Yeşiltaş Mahallesi mevkisinde konakladı.
Etiketler: yeşiltaş mahallesi tohma çayı suru malatya kuş Günpınar Şelalesi göçmen Doğa Darende anadolu allı turnaSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 17:44
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