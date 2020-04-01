Tohma Çayı ve Günpınar Şelalesi gibi birçok akarsuya ev sahipliği yapan Darende, doğanın yenilenme sürecinde farklı türlerdeki göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

İlçedeki kayısı bahçeleri arasında Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan allı turnalar görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]

Genellikle kış aylarında güneye, ilkbahar ve yaz aylarında ise kuzeye göç eden allı turnalar, ilçenin en büyük sazlık alanlarına sahip Yeşiltaş Mahallesi mevkisinde konakladı.

