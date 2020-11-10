Van'da bir aile 30 Ekim'de Emniyet Müdürlüğü'ne başvurup çocuklarından iki gündür haber alamadıklarını bildirdi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, gencin arkadaşları ile görüşmeler yaparak gidebileceği yer, cadde ve sokaklarda arama yapıp, iş yerlerine ait güvenlik kameraları inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 13 gündür kayıp olan H.A., 9 Kasım'da İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir internet kafede bulundu.

Ekipler, sağlık durumu iyi olan genci ailesine teslim etti.