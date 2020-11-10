Tarih 25 Aralık 1930... Yaşanan fırtınanın ardından Mustafa Kemal Atatürk Edirne'de. Kaldığı belediye binasından çıkışında etrafını kadınlar çeviriyor. Hepsini tek tek, dikkatle dinliyor.

Dilekçeleri alıp bizzat talimat veriyor

Siyah beyaz filmlerle ilgili çalışmalar yapan Akif Tanrıkulu, ABD yapımı "Muhteşem Türk" adlı belgeselden bir bölümü renklendirdi, Atatürk'ün Edirne ziyaretiyle ilgili kısmı sosyal medyada paylaştı. Halkla iç içe samimi görüntüler büyük ilgi topladı.

Filmde, talepleri dinleyen Atatürk, dilekçeleri bizzat alıyor, kasırgadan büyük zarar gören şehrin toparlanması için de elinden geleni yapıyor.

Tarihçi Cengiz Bulut, Atatürk'ün özel isteğiyle mağduriyetlerin giderildiğini anlatıyor:

"Selimiye Camii'nin hızla onarılması için 30-35 bin dolayında bir ödenek hızlıca gönderilmesini istiyor. O videoda gördüğümüz halkın verdiği dilekçeler de mülkiyetindeki sivil yapıların onarılması için devletten yardım istenilmesidir. Bir kaç yıl içerisinde mağduriyetleri Mustafa Kemal'in özel isteğiyle devlet tarafından karşılanıyor."

Videodaki ilginç başka bir detay da çiftçilerle yaşanan diyalog. Atatürk, sorunu yerinde tespit ediyor, çözümü çiftçilere anlatıyor.

Haber: Yavuz Demir

Kamera: Berk Söylemez