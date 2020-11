Daha önce kentin tarihini ve kültürünü anlatan 12 ciltlik kitap setini basan Van Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Van kilimlerinin tanıtım kataloğunu çıkardı.

Çalışma sayesinde Büyükşehir Belediyesi'nin kilim atölyelerinde dokunan kilimler kayıt altına alınırken, motif ve desen isimleri de 111 sayfalık katalogda fotoğraflarla tek tek anlatıldı.

Her ilmeğinde alın teri, her motifinde bir hikâye barındıran Van kilimlerini, dünyaya tanıtmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Kentin ötelenmiş belediyecilik hizmetlerini son sürat yapmaya devam ederken bir taraftan da kültür ve sanat adına çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında daha önce kentin tarihini ve kültürünü anlatan 12 ciltlik kitap setinin basımını yapmıştık. Şimdide belediyemiz tarihinde bir ilki daha gerçekleştirerek her biri sanat eseri olan Van kilimlerini kayıt altına aldık. Ve basımını yaptığımız katalogları yurt içi ve yurt dışındaki turizm ofisleri, satış ofisleri, sanat galerileri, müzeler, oteller ve turizmin olduğu her alana gönderdik” dedi.

“Kadın istihdamına katkı sağlayacak”

Unutulmaya yüz tutmuş kilim sanatının Büyükşehir Belediyesi eli ile devam ettirildiğini söyleyen Vali Bilmez, bölgede kilim yapan kimse kalmadığını belirterek, kilim dokuma sanatının devam etmesi için atölyelerdeki çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Yeni ustaların gelmesi için çaba gösterdiklerini aktaran Vali Bilmez, “Kilim yapmak çok zor ve sabır isteyen zahmetli bir iş. Bu kilimlerin her santiminde el emeği, göz nuru ve tarih var. Bir kilim bir kişi tarafından yaklaşık bir ayda örülüyor ve satışa sunuluyor. Satışa sunulan kilimlerin ücreti de kadınlara veriliyor. Burada çalışan kadınlar bu şekilde aile bütçelerine katkı sağlıyor. İnşallah bu katalog ve tanıtımla Van kilimlerinin satışını artırarak kilim yapan kadınlara yeni istihdamlar sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Kentin simgesel değeri olarak ziyaretler sırasında devlet büyüklerine de hediye edilen Van kilimleri, Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Mavi Kent A.Ş tarafından kentin 5 noktasında bulunan atölyelerde kadınlar tarafından el tezgahlarında, yüzde yüz yün iplikler ve kök boyalardan imal ediliyor.