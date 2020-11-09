Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'nda, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince anma etkinliği organize edildi.

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen ve kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı'nda yer alan Aziziye Tabyaları'nda düzenlenen etkinlik, camilerde sala okunması ve tarihi çağrının yapılmasıyla başladı.

Etkinlikte koronavirüs önlemleri alındı

Sınırlı sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, Palandöken Belediyesince katılımcılara Türk bayrağı ve maske verildi, dezenfektan uygulandı.

[Fotoğraf: AA]

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tabyalarda devam eden etkinlikte, Sultan 2. Abdülhamit'in fermanı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edilmesinin ardından Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler, Aziziye savunmasında fedakarlığıyla tarihe geçen Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti, karanfil bırakıp dua okudu.

[Fotoğraf: AA]

Vali Memiş 143 yıl önce yaşanan destansı mücadeleyi belirterek, Erzurumlu dadaşların vatan savunmasını sadece askere bırakmayarak çoluğuyla çocuğuyla, kadınıyla erkeğiyle Aziziye Tabyaları'nda düşman ordusuna karşı görev yaptığını anlattı.

"Terör örgütlerini susturana kadar mücadelemiz devam edecek"

Vali Memiş, kazmayla kürekle vatan savunmasına koşan vatandaşların yanında, Nene Hatun'a ve "Benim evladım anasız büyür ama vatansız büyüyemez" sözlerine dikkat çekti.

[Fotoğraf: AA]

Oktay Memiş şöyle konuştu: "Önemli günü hep birlikte anıyoruz. Pandemiden önce tıpkı o gün olduğu gibi sabah ezanından sonra yola çıkıyorduk. Vatandaşlarımızın fazla katılımını bu yıl pandemi nedeniyle sınırlandırdık. Pandemi sonrası vatandaşlarımızla bugün aynı coşkuyla hep birlikte anacağız. Türk milletinin mücadelesi hala devam ediyor, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Barış Pınarı Harekatı'yla devam ediyor. Kahraman ordumuzun vatan savunması Zeytin Dalı Operasyonu'yla devam ediyor. Mavi vatanda devam ediyor. Kahraman askerimiz, polisimiz ve korucularımızın kahraman vatandaşlarımızla terörle mücadeledeki kararlılığı devam ediyor. Bütün paydaşlarımız ve milletimizle ülkemizdeki bütün terör örgütlerini susturana kadar mücadelemiz devam edecek."