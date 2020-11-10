Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'da en sevdiği adreslerden biriydi... Yakınlarıyla burada vakit geçirir, özel görüşmelerine ev sahipliği yapardı.

Florya Deniz Köşkü, 1935 yılında Atatürk için, özel olarak inşa edildi.

43 günde tamamlandı

Yaşamının son dönemlerinde, hastalığına iyi geleceği düşünülerek yapıldı köşk.

Karadan 70 metre uzaklıkta, deniz tabanına dikilen kazıklar üstüne inşa edildi.

Tasarımını, dönemin en ünlü mimarlarından Seyfi Arkan üstlendi. Yapımı, 43 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Köşkü bilinir kılan en önemli özelliği ise, Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile geçirdiği zamanlar. Atatürk boş zamanlarını Ülkü'yle geçiriyor, deniz köşkü, o keyifli anlara sahne oluyordu.

Köşk devlet meselelerine de ev sahipliği yaptı

Atatürk sadece yaz aylarında dinlenmek için kullanmadı köşkü. Köşk, zaman zaman devlet erkanını da ağırladı; Bakanlar Kurulu toplantılarına da ev sahipliği yaptı.

Atatürk, en son 28 Mayıs 1938'te köşke gitti. Sonrasında sağlık durumu ağırlaştı, çok sevdiği köşkü bir daha göremedi.

Köşk, Atatürk'ün ölümünün ardından da göreve gelen Cumhurbaşkanları tarafından kullanıldı. 1988'de TBMM'ye bağlı Milli Sarayla Dairesi Başkanlığına devredildi ve Atatürk Müzesi halini aldı.

Eşyaları ilk günkü gibi duruyor

Köşkteki eşyalar, ilk günkü gibi korunuyor. Salonda Atatürk'ün kullandığı porselen fincanlar ve çatal kaşık takımları da bulunuyor. Atatürk'ün çalışma odası, kişisel eşyaları, ana koridorda sergilenen yazlık ayakkabıları, şapkası ve ipek mendili de müzenin özel parçalarından...

Tarihi köşkte yer alan "Atatürk İstanbul'da" konulu fotoğraf sergisinde yer alan özel kareler, ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Haber: Mahinur Ünal

Kamera: Necmi Hastürk