105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, 3 Ocak'ta Sarıkamış Kayak Merkezi'nde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilmesiyle başlayacak.

Program, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesince gerçekleştirilecek.

Aynı gün Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Camii'nde mevlit programı düzenlendikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'ndan Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne meşaleli yürüyüş düzenlenecek.

Sarıkamış Kayak Merkezi bölgesinde 4 Ocak'ta heykeller sergisinin açılışı yapıldıktan sonra akşam saatlerinde meşaleli kayak ve lazer gösterileri sunulacak.

Etkinliğin son gününde Kızılçubuk Zirvesi'nden başlayacak yürüyüş, 4 kilometrelik yolun ardından Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda son bulacak. Burada çelenk sunumu ve protokol konuşmaları yapılacak.

Anma programı, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar Helikopter Akrobasi ekibi gösterisi ile sone erecek.

Kaynak: AA