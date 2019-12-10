Kayseri'de bir okulda çocuklara hayvan sevgisini doyasıya yaşatmak amacıyla sahiplenilerek "Kartal" ismi verilen kedi, kısa sürede okulun maskotu oldu.

Talas ilçesindeki Durak Hava Demir İlk ve Ortaokulu Müdürü Hakan Tatlı, öğrencilerine hayvan sevgisi aşılamak amacıyla bir sokak kedisini sahiplenmeye karar verdi.

[Fotoğraf: AA]

Tatlı ve öğrencileri, kısa araştırma sonrası veteriner kliniğinde bazı sağlık problemleri yaşadığı için tedavi edilen sokak kedisi sahiplenildi.

Öğretmenler tarafından tüm aşıları ve bakımları yaptırılarak okula getirilen kediye, öğrenciler "Kartal" ismini verdi.

[Fotoğraf: AA]

Çocukların okulunun kendisi için yuva olduğu "Kartal", zamanının çoğunu öğrencilerle derse girerek veya okul müdürünün odasında dinlenerek geçiriyor.

Okul müdürü Hakan Tatlı, hayvan sevgisini küçük yaştaki çocuklara kazandırmak amacıyla bir kedi sahiplendiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Aşıları ve sağlık muayeneleri yapıldı"

Kartal'ın daha önce zor durumda olduğunu ve sokakta yaşadığını belirten Tatlı, "Kendisini klinikten aldık. Aşıları ve sağlık muayeneleri yapıldı. Ailemizin bir parçası, okulumuzun maskotu oldu. Öğrencilerimizle birlikte okulumuzda yaşıyor. Kedimize 'Kartal' adını verdik. Kartal, dersliklerde geziyor, öğrencilerimizle oyun oynuyor." dedi.

Tatlı, öğrencilerin Kartal'ı bir arkadaş gibi gördüğünü vurgulayarak, minik yüreklerdeki hayvan sevgisini görünce kendilerinin de mutlu olduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Okul içerisinde bizden biri oldu"

Okullarının adeta Kartal'ın yuvası olduğunu anlatan Tatlı, şunları kaydetti:

"Kartal, okula geldiğimizde bizi güne 'günaydın miyavlaması' ile başlatıyor. Çatı katında kendine ait bir yeri var. Kendi yerinde yemeğini yiyor, suyunu içiyor ve gece orada yatıyor. Benim odama girip masaların üzerinde geziyor, koltuklarda dinleniyor. Biri geldiğinde de hemen kendi yerine geçiyor. Evlerinde kedisi olan ve hayvan sevgisini üst düzeyde yaşayan ailelerimizin çocukları, yani öğrencilerimiz günlük yemini suyunu kontrol ediyor. Kartal teneffüs zili çaldığında öğrencilerin yanına geleceğini tahmin eder gibi merdivenlerden aşağı bakıyor. Öğrencilerle sınıfa girip öğretmenin yanında dersi dinliyor. Okul içerisinde bizden biri oldu. Kartal'ın ihtiyaçlarını gönüllü öğretmenlerimiz arasında topluyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Onu çok seviyoruz"

4. sınıf öğrencisi İbrahim Efe Çarkıt da okullarında bir kedi olmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.

Kartal'ı göremedikleri zaman meraklandıklarını anlatan Çarkıt, şöyle devam etti:

"Kedimizin adı 'Kartal' ve onu çok seviyoruz. Bazen sıramızın altına giriyor, bazen de öğretmenimizin yanına gidiyor. Önceden de kedi seviyordum. Kartal, sınıftan gittiği zaman üzülüyorum. O olmadığı zaman canım sıkılıyor, çünkü 'Kartal' çok eğlenceli. Bazen etrafta geziyor. Yanıma gelip üzerime atlıyor. Yanımızda olunca mutlu oluyorum. Dersin daha fazla olmasını istiyorum. Önceden evimizde kedimiz vardı, o öldüğü için artık bu kediye bağlandım."

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA