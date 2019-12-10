Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama Araştırma Merkezi görevlileri tarafından kentin çeşitli kırsal alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatının ayrıntılarını ortaya çıkarıyor.

Fotokapana yansıyan görüntülerden birinde, kurt ve domuzun yiyecek arayışı dikkat çekiyor.

"Boz ayı görüntülemek en büyük hedefimiz"

Fotokapanlarla farklı türden hayvanların görüntülendiğini belirten Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, şöyle konuştu:

"Fotokapanlara takılanlar bazıları kızıl geyik, çakal, kurt, domuz, tilki, sansar, kaya sansarı ve porsuk. Burada hedefimiz 3 hayvanı daha gözlemlemek. Sırtlan, bunun olasılığı düşük. Bir vaşak görüntüsü çevre illerde olduğundan dolayı beklentimiz şehir baskısından dolayı bu tarafa gelirse diye görüntülemeyi arzu ediyoruz. Bir de boz ayı görüntülemek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. İnşallah başarabiliriz."

Haber: Mevlüt Tınas