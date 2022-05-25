Akseki ilçesinde yaşayan emekli inşaat ustası Kemal Şengül, sağlık sorunları nedeniyle kendisine uğraş edinmek için ağaç ve taş işlemeciliğine yöneldi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ağaç parçalarından dekoratif ürünler yapmaya başlayan 90 yaşındaki Şengül, topladığı taşları da heykel ve süs eşyalarına dönüştürdü.

Elindeki parçalara göre bir figür hayal ettiğini anlatan Şengül, keser, bıçkı, törpü ve matkap gibi malzemeler kullanarak odun ve taşlara şekiller verdiğini söyledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Bu eserleri yaparak tedavi oluyorum"

Şengül, evinin bir odasında 60 yılını verdiği eserlerini sergiliyor:

"Bu işi ben saygı sevgiyle yapıyorum. Bunu yapmadığım zaman duramıyorum, çok seviyorum. Bütün talebelere tavsiye ediyorum. Mutlaka bir şeyle uğraşsınlar, bir eser yapsınlar. Türkiye’ye yararlı olsunlar. Eserlerimin 100 tanesini okula verdim çocukları sevindiriyorum. Kim isterse onlara veriyorum. Doktorlar boş durma bir şeyle meşgul ol dediler, bunula meşgul oluyorum ve zevk duyuyorum. Ben kalp ilacı, tansiyon ilacı, böbrek ilacı, idrar yolları ilacı kullandığım halde beni en büyük tedavi eden bu çalışmam. Hiç boş duramıyorum. Bunlarla vaktimi geçiriyorum. Kullandığım ilaçlardan bana bu sanat daha üstün geliyor. Dünyayı unutuyorum."

[Fotoğraf: TRT Haber]

1000'in üzerinde eser yapan Kemal Şengül, Akşahap Mahallesi'nde yöreye özgü mimarisiyle eski bir düğmeli evde hayatını sürdürüyor.