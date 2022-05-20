Güney Koreli Dae Yeon Hwang, namıdiğer Teoman, 2006 yılında iş için İstanbul'a geldi. Türkiye'yi de, Türk insanını da çok seven Hwang, burada yaşamaya karar verdi.

Hwang, isminin hızlı okunduğunda Teoman'a çok benzediğini, ondan da arkadaşlarının Teoman dediğini söyledi.

Ülkesinde muhasebe okuyan Teoman, bir süre Güney Koreli bir firmada çalıştı.

Hayalini hayata geçirmesi biraz zaman aldı. Önce TÖMER'den Türkçe dersleri aldı. Mecidiyeköy'deki küçük dükkanında geleneksel Kore gıda ürünleri satmaya başladı.

Kore ve Korece'ye ilgi çok olunca, ders vermeye başladı. Daha fazla kişiye ulaşabilmek için, Youtube ve Instagram dahil bütün yolları kullandı.

Teoman, her gün bir iki saatini bu dersler için ayırıyor. Videolar çekip, sosyal medya hesaplarına yükleyen Teoman'ın takipçi sayısı da her geçen gün artıyor.

Videolarında sadece Korece öğretmeyen Teoman, adeta bir kültür elçisi gibi Korelilere de Türkiye'yi tanıtıyor.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Edebali Koçdemir