Bir zamanlar Haydarpaşa-İznik tren hattının istasyonlarından biri olan Göztepe Tren İstasyonu, yaklaşık yüz yıl faaliyette kaldıktan sonra 2013 senesinde peronları iptal edilerek biraz ileri taşındı. Neredeyse bir asır boyunca sayısız yolcu ağırlayan istasyon, kültür sanat merkezine dönüştürülerek kapılarını yeniden açtı.

Tarihi Göztepe Tren İstasyonunda bugün neler var?

Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Demiryolları, (TCDD) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nün işbirliğiyle başlayan çalışmaların sonunda istasyon artık bir kültür sanat merkezi.

Göztepe TCDD Kültür Sanat Merkezi Koordinatörü Veysel Karani Tur, sanat binasına dönüşen, büyük bir salon ve 4 odası bulunan yapının ziyaretçilerine pek çok seçenek sunduğunu anlatıyor.

“Burada Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünden hocalarımızın bulunduğu iki tane atölye var. Bu atölyelerden birincisi seramik, çini ve kuyumculuk atölyesi. Diğer atölyemiz ise giyim, el sanatları ve nakış atölyesi. Bu atölyelerde insanlar bu sanatın nasıl icra edildiğini izleyebilirler ya da workshoplara katılarak nasıl yapıldığını öğrenebilirler…”

Mekândaki dört odadan ikisi el sanatları için ayrılırken, bir oda da kütüphane olarak kullanılıyor. Bir odası da müzeye dönüştürülmüş olan mekânda ziyaretçiler, TCDD tarihine ait objeleri yakından inceleme fırsatı buluyorlar.

“Demiryolu tarihine ait bu objeler farklı yerlerden toplanmış ve daha sonra restore edilerek buraya yerleştirilmiştir. Buradaki objeler kalıcı değiller. Yeni objeler gelecek, bunlar çeşitlendirilecek ve farklı alanlarda o dönemki demiryolu çalışanlarına yönelik ya da halkın hatırladığı semboller, objeler burada yine varlığını sürdürecek.”

Göztepe Tren İstasyonu tarihi ve halkın bina ile ilişkisi

İstasyon Göztepeliler için oldukça önemli bir mekan. Zira insanları yüz yıl boyunca ağırlayan mekan ile ilgili pek çok hatıra var.

“Daha önceden burada Erenköy tren istasyonu olarak kullanılan 1872’de inşa edilmiş olan arkadaki bina artık istasyon olarak kullanılmamaya başlandığında, 1915 yılında burası bir istasyona dönüştürüldü. Köprü şeklinde olan bu ilginç binanın altından trenler geçiyordu ve insanlar yolculuk yapmadan önce buradan merdivenlerden aşağı inerek peronlarda trenlerini bekliyorlardı. Ve bu yaklaşık yüz sene sürdü bu şekilde. Sonradan Marmaray’ın açılmasıyla birlikte 2013 yılında istasyon biraz daha geriye taşındı ve burası peronlar iptal edilerek bir salona dönüştürüldü.”

Göztepeliler binanın yeniden ve farklı bir konseptle hizmete girmesinden oldukça memnun.

“İnsanlar geldiler buradan trenlere bindiler, salonları kullandılar. Ve burada bir sürü hatıralara sahip oldular. Ve şimdi insanlar yine o hatıralarını canlandırmak için binaya gelip burayı tekrar görmek istiyorlar.

Yıllarca burayı bir istasyon olarak kullanmış olan Göztepe halkı, şimdi buranın bir sanat merkezine dönüşmüş olmasından çok memnun. Gelip burada bilet aldıkları gişeyi ziyaret ediyorlar ya da kullandıkları merdivenlerin nerede olduğunu soruyorlar. O yüzden buranın sanat merkezi olarak faaliyete geçmiş olması Göztepe halkı tarafından çok olumlu karşılandı.”

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu