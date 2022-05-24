Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
20. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ağustos'ta
[Fotoğraf: Getty]
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 20. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ağustos'ta başlayacak.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği yarışma, fotoğraf sanatçılarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak ve gerektiğinde uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak üzere 1984'ten beri 2 yılda bir düzenleniyor.
Bu yıl "İnsan ve Yaşam", "Doğal Hayat" ve "Tarihi Yapılar" olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışma sonunda dereceye giren eserler için toplam 141 bin lira ödül verilecek.
Yarışmaya ilişkin şartnameye ve detaylı bilgiye https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek ve yarışmacılar başvurularını bu adresten e-Devlet sistemine yönlendirilerek 1 Ağustos-12 Eylül'de çevrim içi yapabilecek.
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı
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