Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği yarışma, fotoğraf sanatçılarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak ve gerektiğinde uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak üzere 1984'ten beri 2 yılda bir düzenleniyor.

Bu yıl "İnsan ve Yaşam", "Doğal Hayat" ve "Tarihi Yapılar" olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışma sonunda dereceye giren eserler için toplam 141 bin lira ödül verilecek.

Yarışmaya ilişkin şartnameye ve detaylı bilgiye https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek ve yarışmacılar başvurularını bu adresten e-Devlet sistemine yönlendirilerek 1 Ağustos-12 Eylül'de çevrim içi yapabilecek.