Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mevlüt Ünver, son yolculuğuna uğurlandı.
Çavdarlı Mahallesi'nde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 68 yaşındaki Ünver'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Bozhane Camii'ne getirildi.
Ünver'in cenazesi, kılınan namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Ünver'in yakınları, ilçe protokolü, askeri erkan ve gaziler katıldı.
Etiketler: Zonguldak
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