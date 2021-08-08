Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüs tedavisi gören anne, yeni doğan bebeğini cep telefonundan izledi
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de 34 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan hamile Ezgi Kuraner, kalp ritim bozukluğu nedeniyle erken doğum sonucu dünyaya gelen bebeğini ilk kez cep telefonu aracılığıyla gördü.
Ezgi Kuraner ile eşi Burak Kuraner çifti bazı belirtiler üzerine geçen hafta yaptırdıkları COVID-19 testleri pozitif çıkınca tedbir amaçlı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne yatırıldı.
34 haftalık hamile olan Ezgi Kuraner'in yapılan kontrollerinde bebeğin kalp ritminde bozukluk olduğu anlaşıldı.
Bunun üzerine erken doğuma alınan Ezgi Kuraner, erkek bir bebek dünyaya getirdi. COVID-19 testi negatif çıkan bebek, Yeni Doğan Servisine alındı.
Kuraner çifti, doğumun ardından Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bebeklerini hemşirelerin cep telefonundan görüntülü görüşme sağlamasıyla izleyebildi.
Hastanedeki tedavileri tamamlanan Kuraner çifti taburcu edildi. Bebeğin bir süre daha Yeni Doğan Servisinde kalacağı öğrenildi.
Etiketler: Koronavirüs Eskişehir
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