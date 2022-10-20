Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Zonguldak'ın Ereğli, Alaplı, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı.
Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ereğli, Alaplı, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.
Çeşitli adreslerde bir miktar uyuşturucu, Hint keneviri ve kullanma aparatları ele geçirildi.
Yakalanan 16 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticaretini yapmak" suçlarından adli işlem yapıldı.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu
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