Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar açılamadı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ta, sabah saatlerinden itibaren yağmurla birlikte rüzgar etkili olurken, denizdeki dalgalar nedeniyle balıkçılar açılamadı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından rüzgar çıktı. Denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Balıkçılar açılamadı, limandaki suyun rengi değişti
Zonguldak Limanı'nda dalgakıranlara çarparak yükselen dalgalar, zaman zaman mendireği aşıp, liman içine kadar ulaştı.
Liman girişindeki gemiler, dalgalar nedeniyle sallandı. Balıkçılar, rüzgar nedeniyle denize açılamadı.
Acılık Deresi'nden gelen çamur ve sahildeki çalışmalar nedeniyle limandaki su, çamur rengini aldı.
Etiketler: Balıkçılık Fırtına Zonguldak
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