Kurak geçen yaz döneminde suların çekildiği Atatürk Baraj göletinden tarih çıktı. Suların yaklaşık 15 metre çekilmesi toprak altındaki tarihi ortaya çıkardı. Adıyaman merkeze bağlı Ürgüç köyü sınırlarında yer alan ve Gavur Tepe olarak bilinen yerde höyük ortaya çıktı.

Sular çekilince 4 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Yapılan incelemelerde, bulunan kalıntıların en az 4 bin yıllık olduğu belirlendi. Köylülerin fark ettiği höyük ile ilgili Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Ezer ve Müze Müdürü Mehmet Alkan, incelemede bulundu.

Mimari yapı kalıntılarını, çanak ve çömlekleri inceleyen uzmanlar, buranın 4 bin yıllık bir tarihi höyük olduğunu açıkladı.

"Burada bir yerleşim olduğu kanıtlandı"

2013 yılından beri yüzey araştırması yapan Doç. Dr. Sabahattin Ezer, kalıntılarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız incelemede buranın bir höyük olduğu anlaşılıyor. Atatürk Baraj sularının çekilmesiyle doğal bir tahribat oluşmuş. Arkeolojik kalıntılar, yüzeye çıkmış durumda. Yaptığımız incelemeler de bu alanda 4 bin yıl öncesine ait bir yerleşimin varlığını kanıtlıyor. Önceki dönemlere ait bulgular da söz konusu. Onun dışında yüzeyde duvar kalıntıları tespit ettik. Bunlar, mimari hakkında bize fikirler veriyor."

"İncelemeler sürüyor"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise, “Gelen ihbar sonucunda incelemelerde bulunmak üzere Doç. Dr. Sebahattin Ezer ile birlikte geldik. Burada yaptığımız inceleme sonucunda suyun alçalmasıyla, mimari yapı ve çömlekler tespit ettik. İncelemeler sürüyor" dedi.