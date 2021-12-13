'Değişim dağlardan başlar' sloganıyla bir araya gelen dağcılar, Uludağ'ın zirvesine tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, kent merkezinden Uludağ 1. Oteller Bölgesine araçlarla ulaşan dağcılara bilgilendirme konuşması yaparak, "sıfır atık" kavramının yaşam biçimi olması gerektiğini anlattı.

Daha sonra İstanbul, Muğla, Sivas, Ankara, Rize, Erzurum, Kırıkkale ve Bursa'dan gelen 124 dağcı, tırmanışa geçti.

Eski cip yolu ve Kapı rotasını izleyen dağcılar, zorlu hava şartlarının, etkisini gittikçe arttırmasına rağmen tırmanışlarını sürdürdü. Dağcılar, doğaya hiçbir atık bırakmayarak, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmanın önemine dikkat çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nokta Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Hacer Özkalender, "Değişim Dağlarda Başlar" sloganıyla yola çıkıldığını, alışkanlıkları değiştirmenin en zorlu zirve olduğunu söyledi.