Trabzon'da bir nakliye şirketinde tır şoförü olarak çalışan Samet Ayyıldız, 3 ay önce Bolu'da bir otomobilin camından yola fırlatılan kediyi fark etti. Yaralı kediyi veterinere götürüp, tedavi ettirdikten sonra sahiplendi.

Ayyıldız, 3 aydır tırda birlikte yolculuk ettiği kedinin fotoğrafını sosyal medyadan da paylaştı. Kedinin görüntüleri büyük ilgi gördü.

"Haftalarca biberonla besledim"

'Yol arkadaşım' dediği kediyi yanından ayırmayan Ayyıldız, şunları söyledi:

"Birinin aracından yola bir şey fırlattığını gördüm. Sonra merak edip, gittim. Yavru kedi yolda öylece duruyordu, bırakmadım. Çok küçüktü, bir şey yiyemiyordu. Veterinere götürdüm. Haftalarca biberonla besledim. 3 aydır beraber yolculuk yapıyoruz. Stresli bir işimiz var. Kedi, bana yol arkadaşı oldu."

"Cam kenarından yolu izliyor"

Kedinin yolculuk sırasında cam kenarında yolu seyretmeyi sevdiğini anlatan Ayyıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen kucağıma yatıyor, bazen de camdan yolu izliyor. Beraber uyuyoruz. Onu çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaş. İsim vermedim. Çünkü onu sahiplendirmek zorundayım. Yurt dışına çıkmam gerektiği için sınır kapılarından onu geçirmem çok zor. Bırakacak kimsem de yok. Ona güvenilir bir yuva arıyorum."