Mardin'deki kazı çalışmaları devam eden Dara Antik Kenti, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kazı Başkanı Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, 2020 yılında Kafkas Üniversitesi olarak kazı çalışmalarına başladıklarında önlerine iki hedef koyduklarını anlattı.

Herkesi hayatında bir kere de olsa Dara’yı görmeye davet eden Metin, "2020 yılında Kafkas Üniversitesi adına kazıya başlarken bizim Dara ile ilgili iki farklı planımız oldu. Birincisi bilimsel olarak Dara’da yapacaklarımız, ikincisi de 'Turizm açısından ne yapabiliriz?"

"1 milyon ziyaretçi 2023 hedefiydi"

Metin, 2021 yılında 1 milyon ziyaretçinin kendilerini şaşırttığını belirterek şunları söyledi:

"Turizm açısından yapabileceğimiz 2023 yılı sonunda Dara’da 1 milyon ziyaretçi hedefini koyduk. Geçen yıl 500 bine yakın ziyaretçimiz vardı. Bunda tabi ki salgının olumsuz yönde bir etkisi oldu. 2021 yılı içinde 1 milyona yaklaşan ziyaretçi oldu. Buna biz de inanamadık. Bu durum bizi çok şaşırttı."

Dara, turizmde rekora koşuyor

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Arman ise salgın kısıtlamalarının kalkmasının ardından 2021 yılında Dara’nın, turizm alanında rekora koştuğuna dikkat çekti.

Arman, “Dara Antik Kenti Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne gelen kültür turlarının vazgeçilmez bir parçası oldu. Şu anda aralık ayının ortalarında olmamıza rağmen yine turist akışını görüyorsunuz. Yerli, yabancı dünyanın her yerinden turist çeken önemli bir turizm noktası haline gelmiş bulunmaktadır. Tabi kazı çalışmaları da devam etmektedir. Kazı çalışmaları artıkça gelen turist sayısının artacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.