Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 11:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahvehanede kumar oynayanlara 25 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’nın Kaş ilçesinde bir kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 19 kişiye, 25 bin 384 lira ceza uygulandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü, Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kalkan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kahvehaneye baskın yaptı.
Kumar oynayan 19 kişiye 25 bin 384 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi Z.P ile ilgili de adli süreç başlatıldı.
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