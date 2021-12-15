İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler H.A, M.A, A.A, E.D, İ.K, M.Ş. ve R.A'yı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların ikametleri ile iş yerlerinde 5 milyon tutarında 37 senet, 30 boş senet, senet fotokopisi, senet karnesi, av tüfeği, 4 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.