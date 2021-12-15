Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 10:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da sahte içki bir can daha aldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta sahte içki içen Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov, hayatını kaybetti. Böylelikle kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan Jobborkul Rakhmonov, tekel bayiden içki aldıktan sonra arkadaşı ile birlikte evine döndü.
İçkiyi tek başına içen Rakhmonov, daha sonra uyudu. Sabah uyanan arkadaşı, Rakhmonov'un fenalaştığını fark etti.
Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Rakhmonov'un hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk incelemelere göre Rakhmonov'un ölüm nedeninin sahte içki olduğu tespit edildi. Rakhmonov'un cansız bedeni, kesin ölüm nedenin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Dün de bir kişi ölmüştü
Dün, İstanbul Avcılar'da bir büfeden pet şişeyle aldığı içkiden içen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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