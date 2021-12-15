Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan Jobborkul Rakhmonov, tekel bayiden içki aldıktan sonra arkadaşı ile birlikte evine döndü.

İçkiyi tek başına içen Rakhmonov, daha sonra uyudu. Sabah uyanan arkadaşı, Rakhmonov'un fenalaştığını fark etti.

Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Rakhmonov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemelere göre Rakhmonov'un ölüm nedeninin sahte içki olduğu tespit edildi. Rakhmonov'un cansız bedeni, kesin ölüm nedenin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Dün de bir kişi ölmüştü

Dün, İstanbul Avcılar'da bir büfeden pet şişeyle aldığı içkiden içen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.