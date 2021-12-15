Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu 2 otomobilde yaptığı aramada, 1 kilo 120 gram skunk ile 117 gram kokain ele geçirdi.
Polis ekipleri otomobillerdeki B.B, E.A, M.Ö, Y.B. ile Ş.C'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Afyonkarahisar Uyuşturucu Narkotik
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