Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Viyadükten düşen otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak viyadükten düştü. Sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıkmasının ardından yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkisinde ilerleyen Sabri Kuluç'un kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Bariyerleri aşan otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan Kuluç, çevredekilerden yardım istedi.
Otomobil yandı
Kaza yapan otomobil bir süre sonra yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü.
Kolundan yaralanan Kuluç, ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sürücüsün hastanedeki tedavisi sürüyor.
Etiketler: Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Kazası
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